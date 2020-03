Италия Унай Емери с предложения от Италия 21 март 2020 | 19:51 - Обновена Прочетена 452 0



"Работих като треньор 16 поредни години, така че реших да си дам малко почивка. Ще си дам време да се подготвя за проекта, който най-много ме вдъхновява. Не отхвърлям нито една страна: Англия, Франция, Испания или Италия, където никога не съм работил", сподели Емери.



"Имах контакт с няколко италиански клуба, но по една или друга причина не беше възможно да започна работа там", допълни той.

Ex-Arsenal boss Unai Emery confirms he has contact with Serie A clubs as he looks for his next job https://t.co/tz38R04NQp pic.twitter.com/hrf17deETk — We Are Arsenal Blog (@wearearsenal) March 21, 2020

Емери в един момент бе свързван с



Върне се в Италия толкова скоро, защото получи покана от голям клуб като Ювентус. Мисля, че бианконерите са един от три или четири тима, които могат да спечелят Шампионската лига".

