Вилиан моли Челси да го пусне да се прибере в Бразилия

"В момента съм сам. Жена ми и дъщерите ми са в Бразилия. Бях направил план. Те отидоха по-рано, а след почивката възнамерявах и аз да отида. Сега проверявам дали имам разрешение от клуба", сподели Вилиан пред бразилска телевизия.



"Обясних ситуацията и се опитвам да получа разрешение. Чух, че играчи от други клубове също се прибират в Бразилия, за да бъдат до семействата си в този момент", допълни той.



Chelsea star Willian has asked the club's permission for him to return to his native Brazil in order to be with his family amid the coronavirus outbreak. #CFC pic.twitter.com/egMsFYvHW3 — The Blues (@TheBlues___) March 20, 2020

Бразилският национал призна, че му е трудно да поддържа форма по време на изолацията: "Колкото повече стоим неподвижни, толкова повече губим форма. Аз съм вкъщи от шест дни и тук няма много възможности да правя упражненията, които искам. В сградата ми има фитнес, но не мога да ходя там, трябва да стоя вкъщи.



Това затруднява ситуацията, но е за добро. Трябва да мислим за хората. Когато всеки направи това, което е нужно, всичко ще свърши. Това са трудни времена за всички. Трябва да се подкрепяме".

