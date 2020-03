ФИФА се опитва да компенсира феновете заради дните без футбол

От ФИФА се опитват да компенсират феновете на футбола по света заради дните, в които няма никакви мачове по време на пандемията от коронавирус.

Така от днес от световната централа ще качват редовно в YouTube пълни записи на двубои от изминалите световни първенства с хаштага #WorldCupAtHome (#СветовноВкъщи - б.р.). Днешната среща е Испания - Нидерландия от груповата фаза на Мондиал 2014, а утрешната е Англия - САЩ от миналогодишния световен форум при жените. От ФИФА планират да излъчат и документален филм, посветен на Мондиал 2018 в Русия.

