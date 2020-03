В Южна Америка също се задействаха по отношение на коронавируса

Пандемията от коронавирус може все още да не е достигнала в Южна Америка мащабите си в Европа и Азия, но редица от местните грандове вече изразиха готовността си да помогнат в борбата срещу заразата.

Според информациите цели 14 клуба от Латинска Америка са предложили своите стадиони и тренировъчни бази на медицинските лица по време на битката с COVID-19. Сред тях са бразилските и аржентински грандове Сао Пауло, Коринтианс, Бока Хуниорс, Сан Лоренцо и Нюелс Олд Бойс. Във всяка една от 12-те държави на континента има поне по един случай на болестта, като в Бразилия са над 600, в Аржентина над 100, а в Чили над 200.

Elsewhere, South American football is coming together to combat the coronavirus crisis: https://t.co/0zEjodQItH pic.twitter.com/of7C0x6Zbo