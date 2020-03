ММА Дейна Уайт се нацупи на медиите (видео) 21 март 2020 | 16:08 Прочетена 52 0



Президентът на UFC Дейна Уайт изля гнева си от случващото се в света върху представителите на медиите. След като веригата трябваше да отмени в последния момент събитията си, шефът видя в лицето на журналистите най-големия си враг и даде воля на емоциите си в сесия на живо с феновете в Instagram, след като беше упрекван за начина си на работа. View this post on Instagram A post shared by Dana White (@danawhite) on Mar 20, 2020 at 6:42pm PDT „Това е реалността – ние ще се възстановим преди всички останали спортове. При нас е различно. Имаме си собствена арена под ръка. Така че ще осигурим всички двубои на всички бойци тази година, ще успеем. Като се замисля – влезте в мрежата и вижте някои от хората в медиите, това не е удар по тях, а самата истина. Те са най-кекавите, най-безхарактерните хора на света, а отразяват най-лошия спорт на света. Какво друго очаквате да кажат? Имам над 350 подчинени. Компании за милиарди съкращават хора, а аз не съм освободил нито един от UFC. И всеки боец, който има договор с мен, ще получи 3 мача тази година. Графикът ни ще продължи. Всеки ще си получи парите, и ще измислим как да се справим. Майната му на всичко, ще се оправим. Медиите могат да си пишат каквото искат. Те не хранят семейства. Те не се грижат за никого. Никой не разчита на тях. Не подпомагат никого. Ние правим правилните неща, що се отнася до медицински тестове и т. н. Грижим се за хората и се стремим всички да са здрави и всеки боец, който е с мен по този път, получава много по-добро медицинско обслужване при мен, а не вкъщи. Казах на всички бойци – ако вие или някой от близките ви има проблем, обадете ми се. Ще направя всичко по силите си да ви осигуря правилните грижи“, каза Уайт, цитиран от BJPenn.com. boec.bg

