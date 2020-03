Пролетта идва със Сани Жекова и оптимизъм

View this post on Instagram

Пролетта е чудесно време за рестарт, физическо и духовно пречистване и обновление на старите мисли и навици. Светът се пробужда, енергията прелива, от нея се раждат нови и свежи идеи, творчески мисли, нови стремежи. Прекрасно време да възродим себе си, да събудим позабравените идеи и мечти, да прочетем натрупаните книги, да творим, да се радваме на любовта, домашния уют, и да се научим да готвим нещо ново :) Всяко зло е за добро и както се казва, и това ще мине... А вие как прекарвате времето си в къщи? Споделете #throwbackthursday #stayhealthy #staypositive #staystrong

