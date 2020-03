eSports Много силна игра и лесен успех за Здравец "Hylissang" Гълъбов на LEC 21 март 2020 | 13:23 - Обновена Прочетена 677 0



We're an online team. We're a PLAYOFFS team.



With three games to go, we confirm our place in the Spring Split playoffs. #FNCWIN #LEC pic.twitter.com/sxbXi9R7Uh — FNATIC (@FNATIC) March 20, 2020

Здравец Гълъбов изигра много силен мач. Логично той бе сред претендентите за "Играч на мача", но събра 23% от гласовете на феновете на League of legends след битката. За точно 30 минути Fnatic и Здравец "Hylissang" Гълъбов прегазиха англичаните от Excel Esports. Отборът на българския геймър взе победа №11 в турнира, която автоматично класира състава за плейофите на LEC.Здравец Гълъбов изигра много силен мач. Логично той бе сред претендентите за "Играч на мача", но събра 23% от гласовете на феновете на League of legends след битката. 0



