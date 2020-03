Юнайтед и Сити се обединиха в борбата с вируса

Двата елитни клуба от Манчестър – Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, се включиха в инициативата за набиране на средства за борбата с коронавируса в града. Те дариха по 50 000 паунда, които ще бъдат използвани за осигуряването на храна в 1200 центъра за бедстващи.

Акцията на клубове е наречена „ACityUnited”, което се превежда като „Един обединен град“ .

Manchester United and Manchester City have combined to donate £100,000 to support local foodbanks during the coronavirus pandemic #ACityUnited pic.twitter.com/LXvYdw9CzG