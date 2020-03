Бокс Гласят битка между Анди Руис и Чарлс Мартин 21 март 2020 | 11:13 - Обновена Прочетена 250 0



Анди Руис-младши и Чарлс Мартин са пред договор за битка, съобщава World boxing news. Двамата са сред основните претенденти за световната титла на IBF. В момента Кубрат Пулев заема първо място в ранглистата на организацията и след мача с Антъни Джошуа то ще бъде освободено. https://t.co/Otzp4UuFrk #AndyRuiz Vs. #CharlesMartin – Who Wins? https://t.co/r9fKCTu19B Search for Truth — Todd Huff ♥ BOXING (@CasperBoxing) March 20, 2020 Следващият в класацията е Мартин, а след него е Олександър Усик, който ще спори с британеца за пояса на WBO. Майкъл Хънтър заема четвъртото място, но според изданието шансовете му за подобен елиминатор са нищожни. Пети е Руис, с когото Мартин има общ промоутър.

@@@ Последната битка на Руис беше срещу Ей Джей в Саудитска Арабия. Мексиканецът се провали в подготовката си и качи излишна маса, което беше една от причините за загубата. Мартин също допусна поражение от Джошуа. Американецът беше нокаутиран във втория рунд на битката през април 2016 година. Мнозина вече се запитаха кой е най-удачният съперник за Руис в този момент. Пълничкият боксьор шокира целиясвят миналото лято, но царуването му в тежка категория не беше дълго. boec.bg

