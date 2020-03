НБА Баскетболистите от НБА ще получат пълните си възнаграждения на 1 април, но след това е неясно 21 март 2020 | 10:02 - Обновена Прочетена 49 0



Баскетболистите от НБА ще получат пълните си възнаграждения по план на 1 април, но след това въпросът със заплащането остава неясен, съобщава ESPN. По програма редовният сезон в лигата трябваше да завърши на 15 април, когато е и следващото плащане от клубовете към играчите. Заради пандемията от коронавирус срещите в НБА бяха спрени на 11 март след положителната проба за COVID-19 на центъра Руди Гобер от Юта. Отборите са изиграли между 63 и 67 от 82 мача през кампанията досега, но липсата на приходи заради отложените срещи почти сигурно ще принуди ръководствата на клубовете да активират клаузата в колективния трудов договор, която им позволява да намалят възнагражденията на баскетболистите с 1/92.6 част за всеки неизигран мач поради "катастрофални обстоятелства", които включват война, природни бедствия и епидемии/пандемии. View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba) on Mar 20, 2020 at 7:07pm PDT

Комисионерът на НБА Адам Силвър обяви на 12 март, че сезонът се спира поне за 30 дни, но според ESPN собствениците на клубовете вече разглеждат сценарий, според който двубои няма да се играят до средата на юни, когато по принцип приключват плейофите. Комисионерът на НБА Адам Силвър обяви на 12 март, че сезонът се спира поне за 30 дни, но според ESPN собствениците на клубовете вече разглеждат сценарий, според който двубои няма да се играят до средата на юни, когато по принцип приключват плейофите. Силвър призна, че от управата на лигата обмислят и възможността за подновяване на кампанията пи закрити врати. Той също така добави, че има възможност следващият сезон 2020/2021 да бъде преместен от декември до август, вместо в традиционните месеци от октомври до юни. В НБА има десет потвърдени случая със заразени играчи с коронавирус, петима от които са известни - Руди Гобер и Донован Мичъл от Юта, Кевин Дюрант от Бруклин, Кристиан Ууд от Детройт и Бостън и Маркъс Смарт от Бостън. Засегнати от вируса са още трима неназовани баскетболисти от Бруклин, както и двама от Лос Анджелис Лейкърс. 0



