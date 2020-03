Лека атлетика Баршим: За първи път тренирам без цел 21 март 2020 | 09:44 - Обновена Прочетена 82 0



копирано

Двукратният световен шампион в скока на височина Мутаз Есса Баршим призова сънародниците си в Катар да си седят у дома и да спазват разпоредбите, за да може светът по-бързо да се справи с разпространението на коронавируса. Той сподели и какво се е променило за него в извънредната ситуация. “Трябва да си седя вкъщи – освен когато не тренирам или не съм до магазина. За мен няма толкова голяма разлика, тъй като винаги си седя вкъщи. Разбира се, това се отразява върху тренировките ми – планът не върви както трябва. Не можем да използваме някои съоръжения и трябва да съкратим тренировъчните сесии. За щастие успявам да работя с треньора си. View this post on Instagram A post shared by Prince Barshim243 (@mutaz.barshim) on Mar 19, 2020 at 10:34am PDT

Ситуацията е много странна – за първи път в моята спортна кариера тренирам без цел. Не знам кога ще бъде първото ми състезание, дали ще има Олимпиада или кога ще започне сезонът. Така че е трудно да останеш мотивиран без цел, за която да работиш. Но във времена като това здравето е основен приоритет. Просто се надявам всички да бъдат в безопасност и да слушат властите, да спазват инструкциите и предупрежденията, за да продотвратят разпространението на вируса”, сподели Баршим. Ситуацията е много странна – за първи път в моята спортна кариера тренирам без цел. Не знам кога ще бъде първото ми състезание, дали ще има Олимпиада или кога ще започне сезонът. Така че е трудно да останеш мотивиран без цел, за която да работиш. Но във времена като това здравето е основен приоритет. Просто се надявам всички да бъдат в безопасност и да слушат властите, да спазват инструкциите и предупрежденията, за да продотвратят разпространението на вируса”, сподели Баршим. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 82

1