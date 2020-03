Името на пренасроченото за 2021 година Европейско по футбол все още не е утвърдено, от УЕФА се извиниха за грешката

Името на Европейското първенство по футбол, което беше пренасрочено от лятото на 2020 за 2021 година, все още не е утвърдено, съобщиха от УЕФА. Евроцентралата взе решение на 17 март да премести с година континенталния шампионат заради пандемията от коронавирус на Стария континент, а вчера в профила си в "Туитър" УЕФА съобщи, че названието на турнира остава "Евро 2020".

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.