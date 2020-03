Франция Маркиньос остана във Франция по време на карантината 21 март 2020 | 06:45 Прочетена 57 0



"Просто цялото семейство вече беше дошло във Франция и така или иначе вече бяхме заедно. Когато президентът Макрон обяви мерките просто решихме да си останем така. На следващия ден се събрахме у нас и се затворихме. Поне 15 души сме - моите и неговите родители, братя, сестри. Всеки си върши неговите неща", споделя Кабрино в Инстаграм.

