Защитник на Интер: За една седмица прочетох 4 книги

Бранителят на Интер Стефан де Фрай използва интернет връзка, за да отговори на множество фенски въпроси на различни теми.

"Добре се чувствам при Антонио Конте, научавам много неща от него, както е при всички други. Щастливи сме и се опитваме да го следваме. Милан Шкриняр е много силен защитник и се уча доста от него. Удоволствие е да играя с него. До момента, за една седмица, съм прочел четири книги. Имаме много свободно време в момента, а на мен ми харесва да чета на терасата следобед. Обичам да чета за духовни неща. Има много играчи, които са трудни за опазване като Лионел Меси и Кристиано Роналдо, но с Килиан Мбапе също е много тежко, защото е толкова бърз. Като малък винаги съм подкрепял Фейенорд, а след това играх за тях. Моят баща ми предаде страстта към футбола. Той е играл като момче и гледа доста мачове, включително и моите. Горд е с мен.

