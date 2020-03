Пробите за коронавирус на футболистите и служителите на Херта са отрицателни

Пробите за коронавирус на футболистите, спортно-техническото ръководство и служителите на германския първодивизионен Херта (Берлин) са отрицателни, съобщиха днес от берлинския тим.

Клубът беше поставен под 14-дневна карантина, след като в началото на седмицата левият бранител от състава Максимилиан Мителщед даде положителен тест за COVID-19. Състоянието на 23-годишния бивш германски младежки национал е добро. Отборът ще поднови занимания след края на карантината на 31 март.

All tests on our first-team players, as well as the coaching staff, have come back negative. Nevertheless, they all still have to adhere to the ordered quarantine period of two weeks until the end of March. #hahohe #stayathome pic.twitter.com/sy1obwR0Pj