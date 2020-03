ММА Хабиб тренира в изолация 20 март 2020 | 19:12 Прочетена 101 0



Обмислят се всякакви варианти извън САЩ и Дейна Уайт споделя, че постоянно говори по телефона, за да уреди нещата между Хабиб и Тони Фъргюсън. Не е ясно какво ще стане, но Мендез споделя, че Хабиб продължава да тренира и ще го прави, докато не му кажат да спре. Ето какво още сподели Хавиер в интервю:

View this post on Instagram A post shared by Новости ММА (@mma_book) on Mar 19, 2020 at 7:29am PDT

"В залата тренира само Хабиб. Това е. Никой друг не е може да влиза. Никой не идва. Само Хабиб и трябва да го пазим здрав. Хабиб очаква да се бие с някого, ако нещо се случи с Тони. Той очаква да се бие с някого. Един от топ бойците. Няма значение кой ще бъде. Хабиб чака битка. Не говоря, че Тони може да се оттегли, но ако се оттегли, то Хабиб е готов за всеки. Хабиб все пак иска Тони, защото смята, че той е най-добрия вариант за него.



Хабиб е настроен за битка и ще продължи да тренира. Той ще продължи да тренира здраво, докато от UFC не му кажат, че трябва да спре. Знам, че Дейна ще даде всичко от себе си, но не съм сигурен, че ще го уредят. Не знам какво ще стане, защото Уайт не може да контролира правителствата. Никой няма да плати, ако хората не работят. Всички сме настроени за това, че ще има битка."



