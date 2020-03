Белерин иска да е сред капитаните на Арсенал

Защитникът на Арсенал Ектор Белерин призна, че иска да стане капитан на тима. Въпреки че е едва на 25 години, той е един от най-опитните в състава, след като беше привлечен от лондончани още като юноша през 2011 година от школата на Барселона. Испанецът, който вече има 195 мача за представителния отбор на Арсенал, има договор с клуба до лятото на 2023 година.

"От времето, когато играех в Академията на Барселона, винаги съм бил един от тримата капитани. Винаги са разчитали на мен за тази роля. Това е една друга отговорност, защото представляваш отбора си на различно ниво. Обичам да поемам тази отговорност. Треньорът казва, че мога да бъда от онези, които ръководят тима заедно с него. Отдавна съм тук и познавам клуба отвътре. Това със сигурност ще ми бъде много полезно", коментира Белерин пред клубния сайт.

Just stop whatever you are doing right now and give this a read. Superb read courtesy of a top man in Bellerin.https://t.co/sd79nEFq2B