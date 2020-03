НБА Антъни Едуардс декларира участието си в Драфт 2020 20 март 2020 | 18:14 - Обновена Прочетена 148 0



"Мисля, че трябва да бъда избран под №1 без съмнение. Това е единствената позиция, на която мисля, че трябва да се озова.", уверено коментира 18-годишният баскетболист.

Georgia guard Anthony Edwards, the No. 1 prospect on ESPN's Draft Board, is entering the NBA draft, he told 24/7 Sports. pic.twitter.com/n3scdfBmGY — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 20, 2020 Едуардс впечатли мениджърите и скаутите на тимовете от НБА през този сезон със своите реализаторски качества, дълги ръце и игра в защита. NBADraft.net сравняват играта му с тази на Дуейн Уейд и Донован Мичъл. Младокът вкара 20 или повече точки в 13 срещи, а 3 пъти премина границата от 30 точки.



