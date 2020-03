Европейски футбол Евро 2020 си остава със същото име, въпреки че ще се проведе през 2021-ва 20 март 2020 | 18:16 Прочетена 109 0



Както е известно, Евро 2020 трябваше да отбележи 60-годишнината от първия подобен форум. Точно заради юбилея бе взето решение турнирът да се организира в 12 града в 12 различни страни. На въпроса дали форматът и името се запазват, от УЕФА отговориха така: "Вярваме, че местата, които сме определили, ще останат същите и по този начин ще останем верни на първоначалната си визия за турнира - да организираме истинско общоевропейско събитие, с което да отбележим 60-ия рожден ден на европейските първенства. Турнирът ще продължи да бъде известен като "Евро 2020". Although provisionally taking place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) March 20, 2020 Although provisionally taking place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) March 20, 2020 Евро 2020 запазва името и формата си, въпреки че условията наложиха шампионатът на Стария континент да бъде отложен с една година. Това упоменаха изрично от УЕФА днес, отговаряйки на няколко ключови въпроса, които според тях са изникнали след решението във вторник. Тогава федерациите на 55-членки на УЕФА се обединиха около предложението Европейското първенство да бъде отложено с 12 месеца, за да се осигури възможност на отделните шампионати и турнири в Европа да завършат през това лято.Както е известно, Евро 2020 трябваше да отбележи 60-годишнината от първия подобен форум. Точно заради юбилея бе взето решение турнирът да се организира в 12 града в 12 различни страни. На въпроса дали форматът и името се запазват, от УЕФА отговориха така: "Вярваме, че местата, които сме определили, ще останат същите и по този начин ще останем верни на първоначалната си визия за турнира - да организираме истинско общоевропейско събитие, с което да отбележим 60-ия рожден ден на европейските първенства. Турнирът ще продължи да бъде известен като "Евро 2020".

