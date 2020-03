Появи се възможен заместник на Ибрахимович в Милан

Бъдещето на звездата на Милан Златан Ибрахимович в тима изглежда несигурно след уволнението на Звонимир Бобан и мистерията около това дали Паоло Малдини също ще си тръгне. Именно те двамата доведоха 38-годишния голмайстор в клуба с договор за 6 месеца.

Затова "росонерите" вече са намерили възможен негов заместник, твърди "Гадзета дело спорт". Това е нападателят на Наполи Аркадиуш Милик, чиито разговори за нов контракт с "партенопеите" в момента са в застой. Въпреки това, цената му няма да претърпи спад. Изданието допълва, че е възможна размяна на играчи между двата отбора, като в посока Неапол да замине Хакан Чалханоглу.

