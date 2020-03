Тенис Григор Димитров се обвърза с демонстративен турнир в САЩ 20 март 2020 | 17:36 Прочетена 116 0



BREAKING NEWS @GrigorDimitrov has signed a Franchise Player contract with the Orange County Breakers for the 2020 @WorldTeamTennis season and will debut July 28!



Welcome to the OC, Grigor! #GoBreakers pic.twitter.com/rKr8vPgbOK — Orange County Breakers (@BreakersTennis) March 19, 2020 Григор Димитров се обвърза дългосрочно с демонстративната верига турнири World Team Tennis, чието 45-о събитие ще се проведе между 12 юли и 1 август. Рекордните 5 милиона долара ще бъдат наградният фонд, а за крайните победители ще се полагат 500 хиляди.

#grigordimitrov and #chrisgroh Practice keeps going on. pic.twitter.com/LosEA4nFZa — Yuliya Skerleva (@julkata22) March 14, 2020 World Team Tennis е отборна надпревара между тимовете на Orange County Breakers и San Diego Aviators, като Григор е новото попълнение на първия от изброените два. Неговата дебютна среща ще бъде на 28 юли с представителя на Сан Диего Райън Харисън. Сред състава на Ориндж Каунти личат имената на Андрея Клепац, Кристина Плишкова, Стив Джонсън и Люк Бамбридж, а Мария Шарапова вече не е част от събитието, тъй като по-рано през годината прекрати професионалната си кариера.



World Team Tennis се провежда от 1974 година насам под патронажа на американската легенда Били Джийн Кинг и в него през годините са участвали Андре Агаси, Кевин Андерсън, Виктория Азаренка, Борис Бекер, Бьорн Борг, братя Брайън, Джон Макенроу, Джими Конърс, Мартина Навратилова, Крис Евърт, Пийт Сампрас, Андри Родик и много други.

