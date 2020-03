НБА Пол Пиърс: Коби ме направи човека, който съм в момента 20 март 2020 | 17:04 Прочетена 107 0



Paul Pierce's All-Time Clutch Five:



Michael Jordan

Kobe Bryant

Larry Bird

Magic Johnson

Dwyane Wade



( All The Smoke / ShowTime Basketball) pic.twitter.com/xL3UZ4oYgX — NBA Central (@TheNBACentral) March 19, 2020 "Играех като луд срещу всички, освен срещу него. Винаги сме имали различен тип отношения. Мисля, че това се дължеше на уважението. Не ми пукаше за останалите, така изглеждаше извън паркета. Просто да имам възможността да се съревновавам с него, да го познавам като баскетболист и човек беше специално. Това ме направи човека, който съм в момента", споделя Пиърс в подкаста All The Smoke.



Коби загина в хеликоптерна катастрофа преди близо два месеца - на 26 януари. Трагедията покоси не само баскетболния, но и целия спортен свят. В професионалната им баскетболна кариера Коби и Пиърс са се изправяли 39 пъти. Победите са с една повече в полза на Коби - 20:19, като той записва повече точки средно на мач - 26.0 срещу 21.6, повече борби - 5.5 срещу 5.1, асистенции - 4.5 срещу 4.0, и отнети топки - 1.7 срещу 1.2. Паритет има единствено при блокираните изстрели - по 0.4 Уважението между шампиона от НБА и 10-кратен участник в "Мача на звездите" Пол Пиърс и легендарния Коби Брайънт винаги е било на показ. Въпреки че Пиърс и Коби се изправят помежду си 15 години чрез съперничеството между Бостън Селтикс и Лос Анджелис Лейкърс, двамата никога не са криели добрите си отношения."Играех като луд срещу всички, освен срещу него. Винаги сме имали различен тип отношения. Мисля, че това се дължеше на уважението. Не ми пукаше за останалите, така изглеждаше извън паркета. Просто да имам възможността да се съревновавам с него, да го познавам като баскетболист и човек беше специално. Това ме направи човека, който съм в момента", споделя Пиърс в подкаста All The Smoke.Коби загина в хеликоптерна катастрофа преди близо два месеца - на 26 януари. Трагедията покоси не само баскетболния, но и целия спортен свят. В професионалната им баскетболна кариера Коби и Пиърс са се изправяли 39 пъти. Победите са с една повече в полза на Коби - 20:19, като той записва повече точки средно на мач - 26.0 срещу 21.6, повече борби - 5.5 срещу 5.1, асистенции - 4.5 срещу 4.0, и отнети топки - 1.7 срещу 1.2. Паритет има единствено при блокираните изстрели - по 0.4

