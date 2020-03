Американски футбол Том Брейди официално подписа с Тампа Бей Буканиърс 20 март 2020 | 16:30 Прочетена 364 0



Officially official. (via @TomBrady / IG) @Buccaneers pic.twitter.com/xLwnou09Mo — NFL (@NFL) March 20, 2020 Най-успешният играч в историята на Националната футболна лига (НФЛ) на САЩ Том Брейди премина в състава на Тампа Бей Букъниърс.

Брейди, който през август ще навърши 43 години, премина в редиците на "корсарите" като свободен агент, след като прекара първите 20 сезона от кариерата си в състава на Ню Инглънд Пейтриътс, с който спечели 6 пъти Супербоул, 9 титли в Американската футболна конференция (АФК) и 17 първи места в Източната дивизия на АФК.



Куотърбекът, който има 14 селекции в Пробоул ("Мача на звездите" в НФЛ), подписа с Тампа Бей като свободен агент. Според американските медии Брейди ще получава заплата от около 30 милиона долара годишно.

