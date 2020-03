Европейски футбол Европа започна деня под звуците на You'll Never Walk Alone 20 март 2020 | 15:26 Прочетена 293 0



копирано

Редица радиостанции из цяла Европа пуснаха едновременно днес "Никога няма да бъдеш сам" ("You'll Never Walk Alone") на "Гери и Пейсмейкърс" в знак на солидарност към всички засегнати от тежката битка с коронавируса. Песента, която също така е химн на футболните грандове Селтик (Шотландия) и Ливърпул (Англия) беше излъчена пряко в ефирите на BBC Radio 1 и Radio 2 точно в 9:45 българско време. "Никога няма да бъдеш сам" бе пусната още от радиостанции в Нидерландия, Белгия, Германия, Австрия, Испания и Италия. Системите за публично оповестяване на стадионите на Селтик, Борусия Мьонхенгладбах и Борусия Дортмунд също излъчиха песента на живо. Инициативата бе подета от Сандер Хоогендоорн от нидерландското радио NPO 3FM.



"Всички задружно трябва да направим каквото можем, за да преодолеем тази криза. Подобни неща са далеч отвъд възможностите на една радиостанция, но обединени можем много. Точно така ми дойде идеята. Изборът ни е 'Никога няма да бъде сам' и тази песен е послание към тези, които вършат невероятна работа за опазване на здравето на човешкото общество", каза той. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 293

1