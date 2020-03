Тенис Първи организационни проблеми с подготовката на "Уимбълдън" 20 март 2020 | 14:24 - Обновена Прочетена 80 0



Решение за евентуална промяна на датите на провеждане на "Уимбълдън" не се очаква до края на месеца. По план The Championships трябва да започне на 29 юни и да приключи на 12 юли. Отлагане на третия турнир от "Големия шлем" за годината за по-късни дати обаче не е толкова лесно предвид решението на организаторите на "Ролан Гарос" да преместят надпреварата в Париж от пролетта за есента. Организаторите на “Уимбълдън” все още не са готови да анулират или отложат турнира Новите дати на French Open са 20 септември - 4 октомври - непосредствено след края на Откритото първенство на САЩ, което по план ще се състои от 24 август до 13 септември. Оставяме настрана това, че организираният от Роджър Федерер отборен турнир Laver Cup на практика се засича с "новия" "Ролан Гарос", тъй като по план трябва да се състои между 25 и 27 септември.

Все още остава "висяща" във въздуха и съдбата на Олимпийските игри в Токио, които по план трябва да се проведат от 24 юли до 9 август. Олимпийският турнир по тенис пък е планиран да определи своите медалисти от 25 юли до 2 август. От "Уимбълдън" на този етап не възнамеряват да променят датите на провеждане на турнира, но ето, че домакините на може би най-важното събитие в тениса всяка година явно започват да осъзнават сериозността на кризата с коронавируса и тренировките на момчетата и момичетата, подаващи топките на играчите са спрени. Това става факт, след като в All England Club са се съобразили с препоръка на правителството на Великобритания, пише The Guardian.

