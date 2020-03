Алаба не отписа възможността да заиграе в нов отбор

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Дейвид Алаба не изключи възможността да заиграе в друг тим предвид това, че настоящият му договор изтича през лятото на 2021 година. "Билд" вече съобщи, че интерес към него проявяват Реал Мадрид и Барселона.

"Чувствам се много комфортно в Мюнхен. Но мога да си представя как поемам по различен път. Дали ще го направя, или не ще си проличи в даден момент. Сега това не ме притеснява. Целите ми? Винаги си поставям нови цели и не планирам твърде далече в бъдещето. Разбира се, ние искаме да спечелим първенството и Купата, а Шампионската лига си остава наша мечта. В Байерн винаги трябва да си амбициозен и гладен за победи, както и да записваш успехи всяка година", заяви Алаба пред GQ.

David Alaba is uncertain to extend his contract at Bayern. Real Madrid and Barcelona are interested in the Austrian. For Alaba, this summer would be the chance to play for another top club [@SPORTBILD] pic.twitter.com/Hi6z0dWQ28