НБА Стив Кър за Драфт 2020: Трябва да премислим опциите 20 март 2020 | 13:41 Прочетена 121 0



копирано





"Развълнувани сме, че притежаваме висок избор в драфта. Определено има някои момчета, които са много талантливи", започна наставникът.

Steve Kerr discusses the three options the Warriors will have with their very high pick in the 2020 NBA Draft https://t.co/Hzu7dXvInc pic.twitter.com/hKGBYYF0os — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 20, 2020 "Това очевидно е светът на Боб (б.р генералният мениджър на Уориърс Боб Майърс). Ще изберем този играч, който ни е препоръчан от Боб и скаутите ни. Но това, което трябва да премислим, е дали търсим играч, който веднага би ни помогнал заради чувството, че имаме шанс за титла през следващите няколко години. Ще се опитаме ли да трансферираме избора ни от драфта за ветеран, който е готов да ни помогне да спечелим веднага", загатна трикратния шампион като треньор с Голдън Стейт.



Тазгодишният Драфт разполага с достатъчно талант, който да попълни редиците на тимовете в НБА. Атакуващият гард от колежа Джорджия Антъни Едуардс е спряган за топ избора от скаутите зад океана, но компания му правят братът на Лонзо Бол - ЛаМело, който прекара сезон в австралийското първенство, 215-сантиметровият великан Джеймс Уайзмен, крилото от Дейтън Оби Топин, както и европейското чудо от Макаби (Тел Авив) Дени Авдия.



"Или да погледнем на нещата в дългосрочен план. Защото знаеш, че искаш да бъдеш сред най-добрите през следващото десетилетие. И затова взимаш млад играч с голям потенциал, който може би няма да е готов да ти помогне да спечелиш още в началото, но чувсташ, че ще се превърне в страхотен играч. Това са всички опции, това е, което трябва да премислим като организация", завърши Кър.



Уориърс ще са в пълна сила през следващия сезон. Клей Томпсън ще се завърне на паркета, а титулярната им петица включва още Стеф Къри, Андрю Уигинс и Дреймънд Грийн. Добавяйки висок избор от драфта, то отборът на "воините" все още би могъл да се бори за титлата в НБА. За пръв път в ерата на Стив Кър Голдън Стейт Уориърс ще разполагат с един от най-високите избори в Драфт 2020. В настоящото класиране на паузирания НБА сезон "воините" са последни в лигата с 15 победи и 50 загуби, което значи, че шансът им да приберат избор №1 от тазгодишния Драфт е най-голям. Кър говори пред NBC Sports за предстоящите планове на организацията."Развълнувани сме, че притежаваме висок избор в драфта. Определено има някои момчета, които са много талантливи", започна наставникът."Това очевидно е светът на Боб (б.р генералният мениджър на Уориърс Боб Майърс). Ще изберем този играч, който ни е препоръчан от Боб и скаутите ни. Но това, което трябва да премислим, е дали търсим играч, който веднага би ни помогнал заради чувството, че имаме шанс за титла през следващите няколко години. Ще се опитаме ли да трансферираме избора ни от драфта за ветеран, който е готов да ни помогне да спечелим веднага", загатна трикратния шампион като треньор с Голдън Стейт.Тазгодишният Драфт разполага с достатъчно талант, който да попълни редиците на тимовете в НБА. Атакуващият гард от колежа Джорджия Антъни Едуардс е спряган за топ избора от скаутите зад океана, но компания му правят братът на Лонзо Бол - ЛаМело, който прекара сезон в австралийското първенство, 215-сантиметровият великан Джеймс Уайзмен, крилото от Дейтън Оби Топин, както и европейското чудо от Макаби (Тел Авив) Дени Авдия."Или да погледнем на нещата в дългосрочен план. Защото знаеш, че искаш да бъдеш сред най-добрите през следващото десетилетие. И затова взимаш млад играч с голям потенциал, който може би няма да е готов да ти помогне да спечелиш още в началото, но чувсташ, че ще се превърне в страхотен играч. Това са всички опции, това е, което трябва да премислим като организация", завърши Кър.Уориърс ще са в пълна сила през следващия сезон. Клей Томпсън ще се завърне на паркета, а титулярната им петица включва още Стеф Къри, Андрю Уигинс и Дреймънд Грийн. Добавяйки висок избор от драфта, то отборът на "воините" все още би могъл да се бори за титлата в НБА. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 121

1