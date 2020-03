Тенис Право в десетката с Джини Бушар 20 март 2020 | 12:32 - Обновена Прочетена 116 0



копирано

Тя е бивша финалистка на "Уимбълдън", достигала е до №5 в света, но вече няколко години не може дори да се доближи до най-добрата си форма. Канадката Южени Бушар е №328 в ранглистата на WTA към днешна дата и дори не успя да преодолее квалификациите на най-големия турнир преди пандемията от коронавируса - Australian Open. От едно обаче 26-годишната красавица не може да се оплаче - липса на интерес от страна на феновете. not really managing to stay sane tbh https://t.co/TFXMpKX4FV — Genie Bouchard (@geniebouchard) March 20, 2020 В последните дни блондинката се опитва да не полудее, както тя самата признава в Twitter, където наскоро направи и любопитен коментар, който вероятно се е харесал на много нейни фенове: "Не че се оплаквам, но мисля, че карантината би била много по-забавна с гадже".

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend — Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020 За тези, които все още се вълнуват повече от тенис кариерата на Джини Бушар, отколкото от Instagram изявите й, все пак трябва да кажем, че канадката не е изоставила и тренировките. Бушар публикува в социалните мрежи кратко видео от своя тренировка, в което тя показва отличен мерник и печели точката с безпощаден минаващ удар. За тези, които все още се вълнуват повече от тенис кариерата на Джини Бушар, отколкото от Instagram изявите й, все пак трябва да кажем, че канадката не е изоставила и тренировките. Бушар публикува в социалните мрежи кратко видео от своя тренировка, в което тя показва отличен мерник и печели точката с безпощаден минаващ удар. snipe pic.twitter.com/orX4qDfPKa — Genie Bouchard (@geniebouchard) March 19, 2020 В последните дни блондинката се опитва да не полудее, както тя самата признава в Twitter, където наскоро направи и любопитен коментар, който вероятно се е харесал на много нейни фенове: "Не че се оплаквам, но мисля, че карантината би била много по-забавна с гадже".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 116

1