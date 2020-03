НБА Баскетбол по време на карантина - БИГ3 лигата въвежда нов формат 20 март 2020 | 11:41 Прочетена 108 0



"Работим по въпросите, свързани с безопасността, за да сме сигурни, че можем да го направим отговорно. Напреднахме много от миналата седмица и се надяваме да продължим по този начин, тъй като хората се нуждаят от спорт и развлечения, с които да се отскубнат и преминат през трудните времена", заяви Кватинец.



Според Yahoo Sports тазгодишният сезон ще включва седем кръга, които ще се проведат в Лос Анджелис, и ще събере от 16 до 22 играчи, които са били тествани отрицателно за коронавируса. Състезателите ще бъдат в изолация в голяма къща с баскетболно игрище.

“It’s ‘Big Brother’ meets Big3.”



"It's 'Big Brother' meets Big3."

The Big3 basketball league is working to launch -- under quarantine -- a reality-show-style 3-on-3 tournament. https://t.co/xqVXWqmOPY — One Sports (@OneSportsPHL) March 20, 2020 Лигата е създадена от рапъра Айс Кюб и през годините събра огромен брой бивши звезди от НБА - Амари Студамайър, Джо Джонсън, Чонси Билъпс, Стивън Джаксън, Майк Биби, Гилбърт Аринас, Ламар Одъм, Джош Смит, Барън Дейвис, Рашард Люис и още.



