Уникални мерки на кантара на Кейдж Уориърс

Уникални мерки за сигурност бяха предприети на кантара преди единственото бойно шоу, което ще се проведе през уикенда „Кейдж Уориърс“. Галавечерта беше преместена от Лондон в Манчестър, а екшънът е тази вечер и ще бъде предаван пряко по Макс спорт 2.

Организаторите спретнаха не един, а три кантара. Целта беше да бъде намален броя на хората, които се струпват на едно място по едно и също време.

Whichever way you call it, @MasonJones1995 vs @JoeMcColgan_ is going to be a title fight for the ages



They're ready to leave it ALL in there!#CW113 pic.twitter.com/7L0HKClmqN