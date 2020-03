Витали Кличко учи как да мием ръце

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Витали Кличко изнесе урок как да мием ръцете по време на коронавируса. Украинецът призова всички свои фенове да спазват хигиена. По време на видеото се вижда как Кличко е сложил ръкавици, но след това ги сваля.





В Украйна по официални данни има едва 21 заразени. Три от тях са в Киев.

