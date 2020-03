Уволниха Маирбек Тайсумов от UFC

Руснакът с австрийско гражданство Маирбек Тайсумов беше уволнен от UFC. Новината съобщи сайтът „БиДжейПен“. Организацията освободи общо 13 свои спортисти. Сред другите по-сериозни имена е Халид Муртазалиев.

If you could pick a Top 10 fighter against me, who would it be? #Taisumov #Berkut #ReadyForEveryone pic.twitter.com/0YILrvhKxl