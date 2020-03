Хърн отново започна да планира Джошуа – Фюри

Британският боксов промоутър Еди Хърн отново започна да прави планове за мач между неговия клиент Антъни Джошуа и Тайсън Фюри. Той обяви, че ще работи по дербито, ако срещата с Кубрат Пулев се проточи прекалено дълго във времето заради коронавируса.

No need for a third let’s go straight to it in the Summer! #undisputed