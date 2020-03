Легенда на НБА също показа какво може с тоалетната хартия

Двукратният най-ценен играч на НБА (MVP) също се включи в #StayAtHomeChallenge и показа жонгльорските си умения с тоалетна хартия. Които, между другото, не са никак лоши. 46-годишният канадец не крие пристрастията си към футболния отбор от Лондон Тотнъм и "шпорите" публикуваха в страницата си в Twitter краткото видео, показващо какво може 46-годишният канадец с тази по-различна "топка".

Not bad, Steve! Not bad!



Spurs fan and @NBA legend @SteveNash takes on the #StayAtHomeChallenge! #THFC #COYS pic.twitter.com/XRmvMUJPkP