НБА затвори тренировъчните съоръжения на отборите 19 март 2020 | 20:06



The NBA is shutting down all team training facilities to staff and players starting Friday to mitigate coronavirus situation, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2020 НБА ще затвори всички тренировъчни съоръжения за играчи и треньорски щаб от този петък, надявайки се да се застопори пандемията от коронавирус, съобщава Шамс Чарания от The Athletic. Отборите са били информирани с бележка за затварянето на съоръженията, като играчите са насърчавани да предприемат агресивни мерки, за да продължат да избягват контакт с други хора и да останат вкъщи възможно най-много време.



