Красива атлетка се преклони пред медиците

Една от най-добрите австрийски лекоатлетки - седмобойката Ивона Дадич, публикува в социалните мрежи послание към медиците по света, с което изразява своята благодарност към тях за усилията им в борбата с коронавируса, който взе много жертви в Китай, а в последните седмици парализира Европа и други части от света.

During these difficult times we all need to stay strong and help each other out. A huge thanks and massive respect to our doctors and nurses!@glavas_management#prayfortheworld #takecareofyourself #thingswillgetbetter #athletics #athlete #trackandfield #tracklife #runner pic.twitter.com/WVlA94Shu5