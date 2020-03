Испания Барселона с призив към скучаещите запалянковци 19 март 2020 | 17:58 - Обновена Прочетена 125 0



копирано

Докато привържениците се чудят какво да правят без мачове, от Барселона излязоха с интересно предложение. Шампионът на Испания призоваха в социалните мрежи феновете си да споделят картина на семействата си. #CulersAtHome 5



We want to see which families are the biggest Barça fans!



Share a drawing of your family

#StayAtHome pic.twitter.com/Pqe1ZAkqwL — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) March 19, 2020 Първенството в Ла Лига едва ли ще бъде подновено преди началото на май. Вчера и от Испанската федерация, и от УЕФА обявиха, че няма шанс Барса да бъде определен за първенец, ако сезонът не се доиграе.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 125

1