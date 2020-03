Италия Милан продава Донарума през лятото 19 март 2020 | 17:14 - Обновена Прочетена 349 0



"Росонерите" нямат желание да го пуснат да си тръгне без пари и това лято са готови да приемат оферти за него, пише "Гадзета дело Спорт". Донарума дебютира за Милан на 16-годишна възраст. През настоящия сезон той записа 26 мача, в които е допуснал 33 гола.



Everton and PSG are both interested in AC Milan goalkeeper Gianluigi Donnarumma. He would cost around €20-25m. Everton have previously had success dealing with his agent Mino Raiola and there is a feeling a deal with Everton could happen. (Source: Gazzetta Dello Sport) #EFC pic.twitter.com/sxlDugPfpi — The Gwladys Street (@TheGwladysSt) March 19, 2020

Интерес към вратаря има от страна на

Има голяма вероятност вратарят на Милан Джанлуиджи Донарума да напусне клуба през лятото. Преговорите за нов договор на играча са прекъснати, като двете страни не са стигнали до споразумение. Той има контракт до лятото на 2021 г."Росонерите" нямат желание да го пуснат да си тръгне без пари и това лято са готови да приемат оферти за него, пише "Гадзета дело Спорт". Донарума дебютира за Милан на 16-годишна възраст. През настоящия сезон той записа 26 мача, в които е допуснал 33 гола.Интерес към вратаря има от страна на Пари Сен Жермен и няколко английски клуба. Самият играч е склонен да продължи кариерата си в Англия.

