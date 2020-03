Една усмихната душа... Стеф Къри си припомни велик мач на Клей Томпсън (видео)

Заради пандемията от коронавирус завръщането на Стеф Къри в НБА след фрактура на ръката не продължи дълго и пойнт гардът на Голдън Стейт Уориърс със сигурност няма търпение отново да стъпи на баскетболното игрище. Междувременно суперзвездата на "Воините" сподели в Twitter, че душата му "се е усмихвала" в продължение на 48 минути. Причината - навършилият на 14 март 32 години играч е изгледал запис с извънземното представяне на съотборника си Клей Томпсън срещу Индиана Пейсърс от декември 2016 година. Тогава Томпсън прави нещо феноменално - вкарва 60 точки за само 29 минути игра и три четвърти.

Just watched @KlayThompson drop 60 in 3 Q’s. I legit was watching it like it was live. For 48 min my soul smiled! That boy good.