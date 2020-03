Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) с победа над Зенит за Купата на CEV пред празни трибуни

View this post on Instagram

Новосибирцы сегодня были сильнее... Впереди ответный матч дома! #ЛокомотивЗенит - 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:22) // Lokomotiv scores its win in the first #CEVCupM semifinal match. Ahead is our return game in Saint Petersburg! Lokomotiv - Zenit - 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:22)

A post shared by ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) (@vczenitspb) on Mar 19, 2020 at 7:27am PDT