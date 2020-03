Тенис Четири велики рекорда на Федерер, които трудно ще бъдат подобрени 19 март 2020 | 15:50 - Обновена Прочетена 555 0



Роджър Федерер е легенда в истинския смисъл на тази дума, като има над 20-годишна кариера в професионалния тенис и огромен брой рекорди. Някои от великите постижения на 38-годишния швейцарец вероятно ще бъдат подобрени в следващите години, но той също все още не е казал последната си дума, въпреки преклонната си за професионален спорт възраст.



Маестрото от Базел има общо 103 титли на сингъл (на 6 от рекордьора Джими Конърс), като 20 от тях са в турнирите от "Големия шлем" и това към днешна дата продължава да бъде ненадминато. Федерер все още е и рекордьор по брой седмици на върха в световната ранглиста, въпреки че това му постижение е сериозно застрашено от Новак Джокович. Швейцарецът обаче може да се похвали с други 4 рекорда, чието подобряване в бъдеще наистина изглежда като мисия невъзможна. TennisWorld посочва кои точно са те. Федерер с важна победа извън корта 1. 36 поредни 1/4-финала в турнирите от "Големия шлем". Тази впечатляваща серия се простира от "Уимбълдън" 2004 до "Ролан Гарос" 2013. В "Ол Инглънд Клъб" през 2013 година Федерер сензационно губи във втория кръг от украинеца Серхий Стаховски.



2. 23 поредни 1/2-финала в турнирите от "Големия шлем". Този рекорд изглежда дори може би още по-впечатляващ от споменатия по-горе - между "Уимбълдън" 2004 и Australian Open 2010 Федерер неизменно успява да стигне до фазата на най-добрите четирима. На "Ролан Гарос" 2010 е спрян на 1/4-финалите от човека, когото побеждава на финала в Париж предния сезон - шведа Робин Сьодерлинг.



3. 10 поредни финала в турнирите от "Големия шлем". Началната точка винаги е "Уимбълдън", но този път започваме от изданието на The Championships през 2005 година. Изумителната серия продължава до US Open 2007, а на Australian Open 2008 Федерер е спрян на полуфиналите от Джокович.



4. Федерер има по 5 поредни титли на 2 различни турнира от "Големия шлем". Турнирите са "Уимбълдън" (разбира се) и US Open. В Лондон швейцарецът триумфира всеки път между 2003 и 2007 година (през 2008 е победен на финала от Рафаел Надал в един от най-великите мачове в историята на тениса). Във "Флашинг Медоус" в Ню Йорк Федерер е неизменен шампион между 2004 и 2008 година.



Както вече споменахме, Федерер има и куп други фантастични постижения, но тези четири изглеждат наистина непоклатими.

