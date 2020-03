Как тренират волейболистите (видео)

View this post on Instagram

Siedzenie w domu nie musi oznacza braku aktywnoci‍‍‍Dla mnie, zawodowego sportowca w trakcie sezonu, utrzymanie formy to priorytet - chocia nie jest to proste, kiedy nie mam dostpu do siowni i hali. Dlatego staram si codziennie wiczy w domu (i w garau). Kady z was moe wykona kilka prostych wicze, dziki którym nie wypadniecie z formy nawet przez okres kwarantanny Zobaczcie kilka moich wicze na stronie www.4F.com.pl (dokadny link w bio). Pamitajcie, e @4f_official przeznacza 20% obrotu ze sprzeday internetowej na szpital zakany w tym trudnym dla wszystkich czasie. To dobry czas na zaopatrzenie si w wietnej jakoci strój, na przykad z kolekcji Golden Warrior, i uycie go podczas domowych treningów Od razu atwiej si zmotywowa! #YourWay #4F #4Fpomaga #4Ftrenujezdomu #zostanwdomu #stayhome #iorestoacasa

