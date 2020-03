НБА Играч на ЛА Лейкърс се притече на помощ на нуждаещите се 19 март 2020 | 14:56 - Обновена Прочетена 197 0



Lakers forward Kyle Kuzma says he is partnering with YMCA in Flint, Mich., to donate meals to seniors impacted by coronavirus pandemic. Program will provide dinner & a snack nightly starting March 23 and will run at least 6 weeks. Expected to provide more than 550 meals per week. — Bill Oram (@billoram) March 19, 2020

Крилото на Лос Анджелис Лейкърс Кайл Кузма също се отзовава на доброволческите инициативи. Чрез фондацията си роденият в градчето Флинт, щата Мичиган ще помогне на локалния местен отдел на голямата доброволческа организация YMCA, като ще дари храна на възрастни хора, засегнати от пандемията от COVID-19."Кайл Кузма заяви, че си партнира с мичиганския отдел на YMCA с цел да дарява храна за възрастни хора, засегнати от пандемията от коронавирус. Програмата ще осигури вечеря и закуска, като ще започне на 23 март и ще продължи поне 6 седмици. Очаква се да се осигурят повече от 550 хранения седмично.", написа в "Туитър" журналиста от The Athletic Бил Оръм. 0



