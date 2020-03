Бокс Мани Пакяо дарява 50 хиляди теста за коронавирус на Филипините 19 март 2020 | 13:05 Прочетена 73 0



The Jack Ma Foundation, in partnership with the Manny Pacquiao Foundation, will be providing 50,000 test kits to combat COVID-19 in the Philippines! #mannyscorner #pacquiaofoundation pic.twitter.com/1cg9OSXutU — Manny Pacquiao Foundation (@MPac_Foundation) March 16, 2020

"С удоволствие съобщаваме, че фондацията на Джак Ма и фондацията на Мани Пакяо осигуряват 50 хиляди теста за коронавирус на Филипините. Няма по-подходящо време да обединим сили, за да си помагаме", написа Пакяо в "Туитър".

LOOK: Sen. Manny Pacquiao turns over 700,000 face masks from Korea at Camp Crame for frontline DOH, RITM, MMDA, PNP and AFP personnel (photo courtesy of Jayke Joson) | via @PaoloSRomero pic.twitter.com/PKbpLNasoT — The Philippine Star (@PhilippineStar) March 17, 2020

Милиардерът Джак Ма е собственик на технологичния гигант "Алибаба". В допълнение Пакяо вече дари 700 хиляди маски. На Филипините до момента има 217 случая на заразени с коронавирус, от които 17 починали и 8 оздравели.



