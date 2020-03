Барти готова за "Ролан Гарос" по всяко време

Шампионката от "Ролан Гарос" Ашли Барти (Австралия) е готова да защитава титлата си "по всяко време", когато това е възможно. Преди два дни организаторите на турнира от Големия шлем обявиха, че той се отлага за периода 20 септември - 4 октомври заради пандемията от коронавируса.

"Надявам се да получа шанса да защитавам титлата си през септември. Ще грабна с две ръце всяка възможност да се състезавам. Има по-важни неща, които се случват по света в момента, така че ще направя всичко възможно да съм здрава", каза световната номер 1 пред AAP.

The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA