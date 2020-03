Бейзбол България слезе на 10-годишно дъно в световната ранглиста 19 март 2020 | 10:50 Прочетена 184 0



Това е най-ниското класиране за България от 2010 г., когато завършихме годината под №60. През 2011 г. федерацията ни направи скок в Топ 50 и оттогава не беше слизала по-ниско от 56-а позиция, на която приключи и 2019 г. Рекордното ни класиране е №42 през февруари 2018 г.



Сега България е задмината от Ел Салвадор, чиято национална федерация се изкачва с 10 места до №54. Общо в ранглистата са включени рекорден брой страни – 86. Най-новият член в класацията на WBSC са Северните Мариански острови, които дебютират на 83-то място.



На върха в подреждането промени няма и всички нации в Топ 6 запазват позиции: №1 Япония, №2 САЩ, №3 Корея, №4 Тайван, №5 Мексико и №6 Австралия. Единственото разместване в Топ 10 е резултат от отстъплението на Нидерландия от 7-а на 9-а позиция, което изкачва Куба (№7) и Венецуела (№8) с по едно място. Под №10 остава Доминиканската република.



От съперниците на България в предстоящото това лято Евро '20 в Дивизия С в Благоевград (28 юли-1 август) по-напред от нас в



