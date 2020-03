Буфон: Бях фен на Ювентус само до 7-годишна възраст

Легендата на Ювентус Джанлуиджи Буфон разкри интересна подробност, свързана с фенските му пристрастия като дете. Той е подкрепял настоящия си отбор само до 7-годишна възраст, след което е подкрепял редица други италиански тимове.

"Искате ли да ви разкрия нещо? Като дете бях фен на Ювентус, докато не навърших 7 години. Аз обаче се влюбих в Джовани Трапатони и тъй като любовта ми към него беше толкова голяма, започнах да подкрепям Интер, когато той отиде там (през 1986 г. - б.р.). След това станах привърженик на Пескара, Комо, Авелино, Кампобасо, а щом навърших 12 години, се превърнах в запалянко на Дженоа.Това показва как важните фигури са отвъд отбора. Трапатони ме наелектизираше.

