Клоп: Футболът е просто една игра

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп не изглежда притеснен от факта, че на отбора може и да не му бъде присъдена титлата във Висшата лига въпреки големия аванс в класирането заради пандемията от коронавирус. "Това е футбол, игра е. Така че всъщност той не е толкова сериозен, просто е една игра. Има по-важни неща в живота. Така че се постарайте да останете шеговити и да се наслаждавате на това. Това, че съм скромен? Всеки трябва да бъде скромен, защо да не си скромен? Каква причина имаш, че да се чувстваш специален? Играчите имат специален живот във всички отношения. Получават много пари, но не могат да отидат никъде без всички да ги наблюдават. Всяка седмица цял свят ги гледа, а те все още са доста млади. Това, от което се нуждаят, е вяра и доверие. Те трябва да проумеят, че може и да направят най-големите грешки публично, но животът продължава, докато имаш подходящите хора около теб", коментира Клоп пред The Duffle Bag Podcast. This is a brilliant listen.



