Байерн e нарочил трима играчи за продажба

През лятото Байерн (Мюнхен) планира не само да привлече нови попълнения, но и да намали средствата за заплати чрез продажба на играчи, като въпросните кандидати за тази цел са Жером Боатенг, Хави Мартинес и Корентен Толисо, твърди "Билд".

Преотстъпеният от Интер Иван Перишич пък ще бъде привлечен за постоянно, като това ще стане в замяна на сума от порядъка на 15-20 млн. евро. Ветераните Мануел Нойер и Томас Мюлер са готови да преподпишат, но се надяват на дългосрочни нови договори. Друг ключов футболист - Дейвид Алаба, обаче не е сигурен дали иска да остане в отбора, като интерес към него проявяват Реал Мадрид и Барселона. Пандемията от коронавирус ще доведе до загуби за клуба, което може да повлияе върху покупките му през следващия трансферен прозорец. Голямата цел Кай Хавертц пък най-вероятно ще остане в Байер (Леверкузен) за още един сезон, въпреки че цената му ще се понижи заради ситуацията в момента, допълва изданието.

In addition to new signings, Bayern want to make cash and free up wages through sales. Jérôme Boateng, Javi Martínez and Corentin Tolisso are the candidates to be sold [@SPORTBILD]