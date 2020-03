Англия Легенда на Ливърпул не иска титлата без завършен сезон 18 март 2020 | 17:23 - Обновена Прочетена 466 0



копирано





Нападателят, който има 407 мача и 108 гола за Ливърпул, каза в интервю за Скай спортс: "Тогава кой ще се качи? Кой ще изпадне? Не, не може така - да получим титлата, просто защото сме най-напред от всички. Какво ще кажат по темата



"Безопасността е най-важното нещо, така че аз мисля, че ще позволят сезонът да продължи колкото е нужно. Няма нужда да бързаме, щом европейското първенство вече беше отложено за 2021 година. Окей е дори да се играе по един мач на седмица от октомври натам, което отдавна е мечта на мениджърите.



Spot on again from John Barnes.



Well worth your time.



pic.twitter.com/9TboMXEfiy — The Redmen TV (@TheRedmenTV) March 4, 2020

"Сезонът може да приключи януари или февруари догодина, след това правиш предсезонна подготовка и започваш да играеш мачове в правилния момент, а не да наваксваш с календара години наред".

Легендата Джон Барнс настоява сезонът в английското първенство да бъде завършен, ако трябва и догодина. Бившият футболист на Ливърпул , който беше част от шампионския състав на "червените" през 1990 година, не е съгласен с предложението отборът просто да получи титлата.Нападателят, който има 407 мача и 108 гола за Ливърпул, каза в интервю за Скай спортс: "Тогава кой ще се качи? Кой ще изпадне? Не, не може така - да получим титлата, просто защото сме най-напред от всички. Какво ще кажат по темата Лийдс и Уест Бром? Какво ще кажат от Фулъм , ако качим тези два отбора в елита? Който и да е на дъното на класирането във Висшата лига, той не изпада ли? Догодина ли ще изпада някой?"Безопасността е най-важното нещо, така че аз мисля, че ще позволят сезонът да продължи колкото е нужно. Няма нужда да бързаме, щом европейското първенство вече беше отложено за 2021 година. Окей е дори да се играе по един мач на седмица от октомври натам, което отдавна е мечта на мениджърите."Сезонът може да приключи януари или февруари догодина, след това правиш предсезонна подготовка и започваш да играеш мачове в правилния момент, а не да наваксваш с календара години наред".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 466 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1